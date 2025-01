Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

Con Lucca squalificato, nell'Udinese scalpita Sanchez, in ballottaggio con Bravo per un posto accanto a Thauvin. Gasperini è senza Retegui e Cuadrado. Nel tridente dovrebbero tornare dal 1' De Ketelaere e Lookman (partiti fuori in Supercoppa contro l'Inter); Hien è diffidato e Gasperini potrebbe non rischiarlo in vista della Juventus: pronto Kossounou