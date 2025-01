Le pagelle di Venezia-Inter 0-1

L'inter batte il Venezia 1-0 al Pier Luigi Penzo grazie al gol di Matteo Darmian al 16' del primo tempo. Il migliore in campo è Stankovic e per la squadra di Di Francesco ottime prestazioni per Nicolussi Caviglia e Idzes. Nell'Inter di Simone Inzaghi invece oltre a Darmian, bene anche Asslani; delude Taremi. I voti del telecronista di Sky Sport Davide Polizzi

