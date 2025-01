Giallorossi in serie utile da cinque turni prima della trasferta di domenica alle 15 a Udine. Novità per Ranieri dopo l'Europa League: si rivedono Pellegrini e Soulé dietro a Dovbyk. Panchina per Dybala, riecco Mancini in difesa. Runjaic torna alla coppia Thauvin-Lucca, rilancia Zemura e schiera Touré al posto dello squalificato Solet

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT