Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Allo stadio Franchi di Firenze il match interrotto a dicembre per il malore di Bove riprende dal minuto 17. Palladino e Inzaghi devono fare a meno dei nuovi acquisti. La Fiorentina con Gudmundsson alle spalle di Kean. L'Inter ritrova Acerbi dal 1', possibili titolari Frattesi, Carlos Augusto e Taremi. Fiorentina-Inter sarà live domani alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

RECUPERO FIORENTINA-INTER, COME SI RIPARTE