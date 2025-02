La 26^ giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Lazio (in diretta sabato alle 15): Di Francesco col dubbio tra Doumbia e Busio a centrocampo, in attacco chance per Fila. Un po' di cambi per Baroni, a partire dalla porta, mentre Noslin è in pole per sostituire l'infortunato Castellanos. Ecco le probabili formazioni

