A due giorni dalla sfida del Via del Mare contro il Lecce, Ranieri ha risposto in conferenza stampa alle domande sul futuro della panchina giallorossa: "Non sarà Gasperini il prossimo allenatore della Roma - ha detto -. Né nessuno degli altri nomi usciti in questi giorni. Sono felice perché non avete indovinato nessuno degli allenatori con cui ho parlato". E sull'assenza di Dybala: "Ho varie soluzioni per sostituirlo". Lecce-Roma è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio (anche in 4K), Sky Sport 251 e NOW