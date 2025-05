Prima si diceva che lei è uno specialista… Cosa servirà di più domani in base alla sua esperienza? E le dispiace non essere in panchina?

"Sono specialista in vittorie, è vero, ma lo sono anche in sconfitte. Nella mia carriera ho anche perso finali, tre di Champions, una del Mondiale, una degli Europei e una di Coppa Uefa, da calciatore. Cerco di essere specialista nell'aiutare il mio club e i miei ragazzi. Per fare il meglio, se questo ci porterà a vincere sarà una grande soddisfazione anche per me. Ma non si deve mai dimenticare che in carriera ci sono sia vittorie che sconfitte, che ti creano una scorza dura e anche cattiva. Squalifica? Dispiace, dopo un campionato così vorresti esserci, accanto ai ragazzi e ai tifosi. C'è grande fiducia nello staff e nel Maradona. Il mio cuore sarà in panchina, anzi, ne avrò due, uno in panchina e uno in tribuna".