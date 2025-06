La striscia positiva termina il 5 febbraio 2022, quando i nerazzurri vengono battuti 2-1 dal Milan in rimonta. In una partita a lungo dominata, la doppietta in pochi minuti di Giroud non ribalta solo le sorti di quel derby, ma dell'intero campionato. L'Inter spreca la possibilità di allungare ed entra in una spirale negativa da 7 punti in 7 partite. In più, l'eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Liverpool di Klopp nonostante la prestigiosa vittoria ad Anfield al ritorno (0-1)