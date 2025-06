Inter, presentata la seconda maglia 2025/26

L'Inter, in collaborazione con Nike, ha presentato la seconda maglia per la stagione 2025/26. L'Away Kit è completamente bianco con motivi e dettagli in diverse tonalità di blu. La maglia "trasmette visivamente i valori fondanti del club: inclusione e diversità", e nel colletto ha il motto "Fratelli e sorelle del mondo". La vedremo per la prima volta in campo contro il Monterrey. Di seguito tutte le FOTO del nuovo Kit dei nerazzurri

