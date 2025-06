L'Inter, in collaborazione con Nike, ha lanciato la maglia casalinga per la stagione 2025-2026. Un omaggio all'identità del Club nerazzurro. La casacca ha un design moderno e innovativo, che gioca tra visibile e invisibile: le tradizionali strisce nere e blu, infatti, sono modellate graficamente per creare la scritta 'Inter'. La maglia esordirà in occasione della seconda partita della fase a gironi della FIFA Club World il 21 giugno. Ecco le FOTO: riesci a vedere la scritta?

