Milan e Puma hanno svelato la seconda maglia per la stagione 2025-2026. Il kit da trasferta torna a mettere in risalto lo storico simbolo del club rossonero, il diavoletto, che compare sulla parte frontale. "La maglia reinterpreta un grande classico senza tempo: una base white arricchita da accenti dinamici in red e black". Il debutto il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal. Guarda tutte le FOTO

MILAN, LE IMMAGINI DELLA PRIMA MAGLIA