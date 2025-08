Archiviato il Mondiale per Club come atto conclusivo della scorsa stagione, l'Inter torna in campo per la prima volta e inizia l'estate di amichevoli. Ad Appiano è sfida con l'Under 23 del club: 4-2 nerazzurro nel primo tempo con gol anche di Bonny e Lautaro. Nel secondo spazio ad altri undici, tra cui Calhanoglu e Pio Esposito (in rete dopo cinque minuti)