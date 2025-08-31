Tudor su Vlahovic: "Sono contento se resta"

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la seconda vittoria in campionato: "Vlahovic aveva tanta voglia: io voglio giocatori forti, più ce ne sono meglio è - ha detto -. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. La squadra mi è piaciuta oggi. Juve-Inter big match scudetto? Ma che scudetto..." GENOA-JUVE 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Successo esterno e squadra a punteggio pieno. La Juventus si prende altri tre punti a Marassi e prosegue il suo cammino a punteggio pieno, con la porta rimasta inviolata in entrambe le occasioni. Una vittoria di misura commentata così da Igor Tudor: "Vlahovic aveva tanta voglia, come tutti - ha spiegato -. In queste due gare una bellissima sensazione per un allenatore, i cinque cambi sono entrati bene. Poi Dusan sta bene, io sono contento perché gli attaccanti sono importanti. Se ho spinto per tenerlo? Un allenatore vuole sempre giocatori forti, più ce ne sono meglio è, poi il mercato lo fa Comolli. In questo mese e mezzo di preparazione è sempre stato sul pezzo, ha lavorato da esempio. Comolli ha detto che rimane e io sono contento. È un giocatore forte e speriamo tenga questa media che non è da poco. Domani c'è l'ultimo giorno e vediamo che succede".

"Juve-Inter da scudetto? Ma che scudetto..." "La sensazione era di avere una squadra vera, che non regala niente, che sta sul pezzo ed è concentrata - ha aggiunto il croato -, dal primo all'ultimo sa cosa vuole, la mentalità di non concedere gol dietro. Poi non è facile venire qui e creare occasioni, ma la vittoria è meritatissima: i ragazzi erano dentro la partita, la squadra mi è piaciuta tanto oggi. Poi ci sta che si prende un calcio d'angolo, ma la mentalità e l'umiltà erano altissime in tutti i giocatori. Io sono tranquillo perché la squadra mi piace: se arriva qualcuno io sono felice". Sui singoli ha spiegato: "Kalulu è un terzino destro a quattro, allora può giocare braccetto a tre e quinto. Mi è piaciuto Joao Mario a sinistra". E su Juve-Inter di rientro dalla sosta: "Ma quale scudetto, abbiamo fatto due partite..."