Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta
Archiviata la prima pausa per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. A chi spetta ora il calendario più duro da qui alla prossima sosta? Ecco le partite delle squadre che partecipano alle coppe europee, oltre a Milan e Lazio, con i rossoneri che saranno impegnati anche in Coppa Italia
- Fiorentina-Napoli (3^ giornata Serie A), sabato 13 settembre ore 20.45
- Manchester City-Napoli (1^ giornata Champions League), giovedì 18 settembre ore 21
- Napoli-Pisa (4^ giornata Serie A), lunedì 22 settembre ore 20.45
- Milan-Napoli (5^ giornata Serie A), domenica 28 settembre ore 20.45
- Napoli-Sporting CP (2^ giornata Champions League), mercoledì 1 ottobre ore 21
- Napoli-Genoa (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 18
- Juventus-Inter (3^ giornata Serie A), sabato 13 settembre ore 18
- Ajax-Inter (1^ giornata Champions League), mercoledì 17 settembre ore 21
- Inter-Sassuolo (4^ giornata Serie A), domenica 21 settembre ore 20.45
- Cagliari-Inter (5^ giornata Serie A), sabato 27 settembre ore 20.45
- Inter-Slavia Praga (2^ giornata Champions League), martedì 30 settembre ore 21
- Inter-Cremonese (6^ giornata Serie A), sabato 4 ottobre ore 18
- Atalanta-Lecce (3^ giornata Serie A), domenica 14 settembre ore 15
- Psg-Atalanta (1^ giornata Champions League), mercoledì 17 settembre ore 21
- Torino-Atalanta (4^ giornata Serie A), domenica 21 settembre ore 15
- Juventus-Atalanta (5^ giornata Serie A), sabato 27 settembre ore 18
- Atalanta-Bruges (2^ giornata Champions League), martedì 30 settembre ore 18.45
- Atalanta-Como (6^ giornata Serie A), sabato 4 ottobre ore 20.45
- Juventus-Inter (3^ giornata Serie A), sabato 13 settembre ore 18
- Juventus-Borussia Dortmund (1^ giornata Champions League), martedì 16 settembre ore 21
- Verona-Juventus (4^ giornata Serie A), sabato 20 settembre ore 18
- Juventus-Atalanta (5^ giornata Serie A), sabato 27 settembre ore 18
- Villarreal-Juventus (2^ giornata Champions League), mercoledì 1 ottobre ore 21
- Juventus-Milan (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 20.45
- Roma-Torino (3^ giornata Serie A), domenica 14 settembre ore 12.30
- Lazio-Roma (4^ giornata Serie A), domenica 21 settembre ore 12.30
- Nizza-Roma (1^ giornata Europa League), mercoledì 24 settembre ore 21
- Roma-Verona (5^ giornata Serie A), domenica 28 settembre ore 15
- Roma-Lille (2^ giornata Europa League), giovedì 2 ottobre ore 18.45
- Fiorentina-Roma (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 15
- Milan-Bologna (3^ giornata Serie A), domenica 14 settembre ore 20.45
- Bologna-Genoa (4^ giornata Serie A), sabato 20 settembre ore 15
- Aston Villa-Bologna (1^ giornata Europa League), giovedì 25 settembre ore 21
- Lecce-Bologna (5^ giornata Serie A), domenica 28 settembre ore 18
- Bologna-Friburgo (2^ giornata Europa League), giovedì 2 ottobre ore 18.45
- Bologna-Pisa (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 15
- Fiorentina-Napoli (3^ giornata Serie A), sabato 13 settembre ore 20.45
- Fiorentina-Como (4^ giornata Serie A), domenica 21 settembre ore 18
- Pisa-Fiorentina (5^ giornata Serie A), domenica 28 settembre ore 15
- Fiorentina-Sigma Olomouc (1^ giornata Conference League), giovedì 2 ottobre ore 21
- Fiorentina-Roma (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 15
- Milan-Bologna (3^ giornata Serie A), domenica 14 settembre ore 20.45
- Udinese-Milan (4^ giornata Serie A), sabato 20 settembre ore 20.45
- Milan-Lecce (sedicesimi di finale Coppa Italia), martedì 23 settembre ore 21
- Milan-Napoli (5^ giornata Serie A), domenica 28 settembre ore 20.45
- Juventus-Milan (6^ giornata Serie A), domenica 5 ottobre ore 20.45
- Sassuolo-Lazio (3^ giornata Serie A), domenica 14 settembre ore 18
- Lazio-Roma (4^ giornata Serie A), domenica 21 settembre ore 12.30
- Genoa-Lazio (5^ giornata Serie A), lunedì 29 settembre ore 20.45
- Lazio-Torino (6^ giornata Serie A), sabato 4 ottobre ore 15