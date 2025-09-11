Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calendario Serie A e coppe: le partite delle big fino alla prossima sosta

Serie A fotogallery
9 foto

Archiviata la prima pausa per le Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. A chi spetta ora il calendario più duro da qui alla prossima sosta? Ecco le partite delle squadre che partecipano alle coppe europee, oltre a Milan e Lazio, con i rossoneri che saranno impegnati anche in Coppa Italia

JUVE, LA CONFERENZA STAMPA DI ZHEGROVA E OPENDA LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Juve, la presentazione di Openda e Zhegrova LIVE

    live juventus

    È giorno di conferenza in casa Juventus: gli ultimi due colpi del mercato...

    Vardy: "Leicester? invertirò pronostici anche qui"

    CREMONESE

    È stato il Vardy-Day in casa Cremonese. L'attaccante inglese è stato presentato alla stampa:...

    Serie A, a Colombo Juve-Inter: gli arbitri

    LE DESIGNAZIONI

    Ecco gli arbitri per la terza giornata di Serie A, in programma da sabato 13 a lunedì 15...