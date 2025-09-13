Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri dopo il pazzo 4-3 all'Allianz Stadium, derby d'Italia analizzato da Cristian Chivu: "Abbiamo fatto una grande prestazione, ma dovevamo capire i momenti della gara soprattutto nel finale dove è mancata lucidità. Bisogna cancellare qualcosa che è accaduto nel passato per avere serenità". Poi in conferenza puntualizza: "Non mi riferivo alla finale di Champions, i ragazzi hanno dimenticato quella partita" JUVE-INTER 4-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Ancora un folle derby d'Italia, ma stavolta a festeggiare è la Juventus. Finisce 4-3 all'Allianz Stadium per i bianconeri, successo che significa vetta a punteggio pieno per la squadra di Tudor. Discorso diverso per l'Inter, che non riscatta lo stop casalingo contro l'Udinese e incassa un altro ko (il 2°) dopo tre giornate di campionato. È successo di tutto nel big match con sette gol, due fratelli a segno (Marcus e Khephren Thuram) e la firma decisiva del 19enne montenegrino Adzic. Non basta ai nerazzurri nemmeno la doppietta di Calhanoglu, partita e situazioni analizzate da Cristian Chivu: "Abbiamo fatto una grande prestazione nel primo e nel secondo tempo. Siamo andati sotto due volte, l'abbiamo ribaltata ma dovevamo capire i momenti della gara soprattutto nel finale. Siamo venuti a giocare con personalità, cercando di vincerla senza accontentarsi. Purtroppo è mancata lucidità nel finale. Tirare fuori un po' di pragmatismo e concretezza ci avrebbe permesso di tornare a Milano più felici di quanto siamo adesso. Gli errori? Non guardo mai a livello individuale ciò che è accaduto, sicuramente dovevamo gestire meglio determinati momenti. Non bisogna vergognarsi di fare alcune cose in campo...".

"Dobbiamo capire i momenti della gara" Due gol segnati da Calhanoglu: "Mi prendo la prestazione di tutta la squadra - spiega Chivu -, anche quando siamo andati in svantaggio ed eravamo in difficoltà. Hakan ha fatto ciò che ci aspettavamo, è quello che ci può dare. Bisogna capire i momenti e quando si può fare o non fare determinate cose. Abbiamo speso tanto per ribaltarla e gli ultimi 10 minuti si potevano condurre in modo diverso. Andiamo avanti, portiamo a casa quanto fatto di buono anche se non abbiamo guadagnato punti". E in chiusura: "Bisogna cancellare anche qualcosa che è accaduto nel passato per avere serenità e lucidità".