Modric, primo gol in A: "È stata una bella festa"

I 40 anni festeggiati in settimana, il primo gol segnato a San Siro con la maglia del Milan. Non poteva desiderare una conclusione di settimana migliore Luka Modric, match-winner nella vittoria dei rossoneri sul Bologna, che ha parlato così dopo l'incontro: "È stata una bella festa perché abbiamo vinto - ha scherzato -. Adesso ci dobbiamo concentrare sulle prossime partite. Saelemaekers mi ha fatto un grande assist, ma tutti hanno fatto bene e miglioreremo ancora perché recupereremo degli infortunati e ci conosceremo meglio". Il croato (40 anni e 5 giorni) è il centrocampista con l’età più elevata a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 contro l’Inter).