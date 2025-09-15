Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Modric dopo Milan-Bologna: "Primo gol in A, è stata una bella festa perché abbiamo vinto"

milan

Il centrocampista croato ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna: "È stata una bella festa perché abbiamo vinto - ha scherzato dopo l'incontro -. Tutti hanno fatto bene e miglioreremo ancora perché recupereremo degli infortunati e ci conosceremo meglio"

MILAN-BOLOGNA 1-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

I 40 anni festeggiati in settimana, il primo gol segnato a San Siro con la maglia del Milan. Non poteva desiderare una conclusione di settimana migliore Luka Modric, match-winner nella vittoria dei rossoneri sul Bologna, che ha parlato così dopo l'incontro: "È stata una bella festa perché abbiamo vinto - ha scherzato -. Adesso ci dobbiamo concentrare sulle prossime partite. Saelemaekers mi ha fatto un grande assist, ma tutti hanno fatto bene e miglioreremo ancora perché recupereremo degli infortunati e ci conosceremo meglio". Il croato (40 anni e 5 giorni) è il centrocampista con l’età più elevata a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 contro l’Inter).

ricostruzione

Allegri espulso per proteste: cosa è successo

Serie A: Altre Notizie

Modric, primo gol in A: "È stata una bella festa"

milan

Il centrocampista croato ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna: "È stata una...

Allegri: "L'espulsione? La giacca mi ha salvato"

milan

L'allenatore rossonero ha commentato il successo sul Bologna: "Era importante vincere in casa e...

Italiano: "Ci manca un po' di brillantezza"

bologna

Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il ko a San Siro: "Il primo tempo non mi è...

Maignan costretto al cambio, problema al polpaccio

milan

Mike Maignan chiude in anticipo il match contro il Bologna. Il portiere francese si è fermato al...

Dove vedere Milan-Bologna

guida tv

La partita tra Milan e Bologna si gioca domenica 14 settembre alle 20.45 e sarà in diretta sulla...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE