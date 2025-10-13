Esplora tutte le offerte Sky
Infortunio Bremer, difensore Juve sarà operato al menisco: tempi di recupero

Serie A

Ancora problemi per Gleison Bremer. Il difensore della Juventus rientrato da poco dopo l'operazione al crociato che lo ha tenuto fuori quasi tutta la scorsa stagione si ferma di nuovo. Gli accertamenti svolti nelle ultime ore hanno portato alla diagnosi di lesione del menisco del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore ad intervento chirurgico dopo il quale si stabiliranno i tempi di recupero

La Juventus si prepara a riaffacciarsi sul campionato e sulla prossima sfida con il Como, subito con una pessima notizia. C'è infatti il responso negativo che arriva da Lione dopo un consulto medico al quale si è sottoposto Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si ferma infatti per una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro ed è costretto all'operazione chirurgica. Dopo l'intervento si stabiliranno i tempi di recupero ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato è certo che non si affretterà il rientro in campo. Al momento sembra certa la sua assenza almeno fino alla prossima pausa per le nazionali fissata per metà novembre

Calendario delle big fino alla sosta di novembre

