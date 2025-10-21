Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, presentata la terza maglia con omaggio al River Plate. FOTO

fotogallery fotogallery
8 foto

Il Torino ha presentato la sua terza divisa per questa stagione: si tratta di una maglia celebrativa che rende omaggio al River Plate, in ricordo di un gesto di fraternità da parte del club argentino dopo la tragedia di Superga, che ha unito per sempre le due squadre. La nuova maglia sarà indossata per la prima volta domenica 26 ottobre in occasione della partita casalinga contro il Genoa

TUTTE LE MAGLIE DELLA SERIE A

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Dove vedere Cremonese-Udinese

    guida tv

    La partita Cremonese-Udinese, che chiude la 7^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 20 ottobre...

    Atalanta, altra lesione muscolare per Scalvini

    Serie A

    Brutte notizie in casa Atalanta alla vigilia del nuovo impegno in Champions LEague contro lo...

    Inter, il 3° portiere Di Gennaro operato al polso

    INTER

    Come confermato da una nota dell'Inter sui propri account social, questo lunedì 20 ottobre il...