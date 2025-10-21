Il Torino ha presentato la sua terza divisa per questa stagione: si tratta di una maglia celebrativa che rende omaggio al River Plate, in ricordo di un gesto di fraternità da parte del club argentino dopo la tragedia di Superga, che ha unito per sempre le due squadre. La nuova maglia sarà indossata per la prima volta domenica 26 ottobre in occasione della partita casalinga contro il Genoa

