Torino, presentata la terza maglia con omaggio al River Plate. FOTO
Il Torino ha presentato la sua terza divisa per questa stagione: si tratta di una maglia celebrativa che rende omaggio al River Plate, in ricordo di un gesto di fraternità da parte del club argentino dopo la tragedia di Superga, che ha unito per sempre le due squadre. La nuova maglia sarà indossata per la prima volta domenica 26 ottobre in occasione della partita casalinga contro il Genoa
- Una maglia commemorativa per rinsaldare una fratellanza nata dal rispetto e dalla solidarietà: il Torino omaggia il River Plate, scegliendo di dedicare al club argentino la sua terza maglia, appena svelata e che verrà indossata per la prima volta domenica 26 ottobre contro il Genoa
- Il legame tra i due club è nato dopo la tragedia di Superga, quando – era il 4 maggio 1949 – l’aereo che trasportava il mitico “Grande Torino” si schiantò, sconvolgendo il mondo
- Il River si recò a Torino per rendere omaggio a quei campioni scomparsi, con il presidente Antonio Vespucio Liberti che mise a disposizione la propria prima squadra per disputare una partita di beneficenza a Torino, con l’obiettivo di aiutare le famiglie delle vittime
- L’incontro, giocato il 26 maggio 1949, radunò 60mila spettatori. Il River Plate schierò i suoi titolari, lasciando la squadra riserve in Argentina per giocare la gara di campionato, dall’altra parte il “Torino Simbolo”, una selezione di stelle del calcio italiano. La partita terminò 2-2, con reti di Ángel Labruna e Alfredo Di Stefano per il River
- Nella nuova maglia del Torino predomina il nero, attraversato da una fascia diagonale in una tonalità più scura, che richiama la leggendaria banda rossa del River
- I dettagli in rosso e granata sul colletto, sulle maniche e nei loghi richiamano anche a livello cromatico il legame tra le due società
- All’interno del colletto e sulla parte posteriore della maglia compare l’iscrizione “Eterna Amistad” (“Amicizia eterna”), accompagnata dagli stemmi fusi del Torino e del River
- A fare da punto d’unione tra i due club è Giovanni Simeone, oggi attaccante del Torino, cresciuto nelle giovanili del River Plate. Con la maglia granata Simeone ha realizzato fin qui 3 gol in 9 partite, inclusi quelli decisivi contro Roma e Napoli (entrambi 1-0). Con il River invece ha disputato 32 gare segnando 4 gol