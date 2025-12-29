La classifica dell'anno solare 2025 dei top campionati europei: chi ha fatto più punti?
È la Roma la miglior italiana di un 2025 ormai alla conclusione e — con una vittoria nel posticipo del lunedì contro il Genoa, live su Sky e NOW — potrebbe scalare ulteriori posizioni salendo al quarto posto. Subito dietro Inter e Napoli. Milan come il Liverpool. Benissimo l'Aston Villa, ma davanti a tutti c'è una squadra che ha sfiorato i cento punti e chiude il 2025 addirittura a +9 sulla seconda
- 64 punti
- in 34 partite
- 65 punti
- in 35 partite
- 65 punti
- in 35 partite
- 66 punti
- in 34 partite
- 67 punti
- in 35 partite
- 70 punti
- in 37 partite
- 71 punti
- in 37 partite
- 71 punti
- in 38 partite
- 72 punti
- in 38 partite
- 75 punti
- in 36 partite
- 75 punti
- in 36 partite
- 76 punti
- in 37 partite
- 77 punti
- in 37 partite
- 79 punti
- in 36 partite
- 80 punti
- in 38 partite
- 80 punti
- in 37 partite
- 80 punti
- in 34 partite
- 86 punti
- in 38 partite
- 87 punti
- in 34 partite
- 96 punti
- in 37 partite