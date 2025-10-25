Napoli-Inter, Chivu: "Il rigore? Niente scuse, io non piango per coerenza". VIDEOinter
Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli: "Non possiamo sprecare energie litigando con la panchina degli avversari: così si perde lucidità. Il rigore? Io per coerenza non verrò mai a lamentarmi"
L’Inter cade al Maradona, ma Cristian Chivu preferisce non “aggrapparsi” all’episodio del rigore assegnato al Napoli dopo la segnalazione del guardalinee all’arbitro. E dopo le parole di Conte, che aveva criticato l’Inter per aver mandato il presidente Marotta a parlare (“Non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà”), risponde: “La società ha il diritto di fare quello che ritiene giusto, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi perché ho una dignità e un approccio diverso. Non mi interessa la reputazione, né far vedere quanto sono bravo: i giocatori devono pensare solo a giocare. Sto cercando di cambiare le cose, ma per ora lotto da solo. Siamo sempre abituati a piangere e lamentarci: dobbiamo evolverci. Finché sarò qua farò questo”.
napoli
Conte replica a Marotta: "Così crea alibi"
"Non dobbiamo sprecare energie a litigare"
Chivu elogia anche i suoi giocatori, accompagnando però le sue parole da una tirata d’orecchie: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, cercando di mantenere equilibrio e creando occasioni: abbiamo preso due pali. Poi c’è stata una buona reazione quando siamo andati sotto. Purtroppo dopo abbiamo sprecato un po’ energia a litigare con la loro panchina e da quel momento non siamo più riusciti a mantenere la lucidità e fare le cose giuste…”. E il riferimento chiarissimo è al battibecco tra Lautaro e Conte, che per qualche secondo ha acceso gli animi in campo. L’allenatore interista prosegue: “Forse presi dalle cose buone fatte a fine primo tempo, nella ripresa abbiamo perso un po’ l’equilibrio perché c’era voglia di riprendere la partita, e abbiamo subito il 2-0. Il terzo gol? È la conseguenza della lucidità persa, delle energie buttate al vento per niente”, dice tornando all’episodio della lite tra il suo capitano e Conte, “su una rimessa laterale eravamo in superiorità e non si può subire così facilmente quello che abbiamo subito: dovevamo mantenere la lucidità”.
video
Lautaro-Conte, battibecco durante Napoli-Inter
"Orgoglioso e ancora più fiducioso"
“Avevo detto che l’Inter va difesa e protetta sempre e lo ribadisco: sono orgoglioso di quello che stanno facendo questi ragazzi e sono ancora più fiducioso perché ho visto un grande primo tempo nonostante l’intensità e l’entusiasmo che il Napoli ha messo in campo. Siamo riusciti anche a soffrire e creare, forse nel secondo tempo qualcosa ci è mancato”. E sul litigio tra Conte e Lautaro: “Non so cosa è successo e non mi interessa. Parlerò con loro e gli dirò di non sprecare energie così, non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto solo perché vogliamo litigare con la panchina dell’avversario: dobbiamo pensare al gioco, a quello che siamo e dove vogliamo arrivare”.