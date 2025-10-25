Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli: "Non possiamo sprecare energie litigando con la panchina degli avversari: così si perde lucidità. Il rigore? Io per coerenza non verrò mai a lamentarmi" NAPOLI-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

L’Inter cade al Maradona, ma Cristian Chivu preferisce non “aggrapparsi” all’episodio del rigore assegnato al Napoli dopo la segnalazione del guardalinee all’arbitro. E dopo le parole di Conte, che aveva criticato l’Inter per aver mandato il presidente Marotta a parlare (“Non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà”), risponde: “La società ha il diritto di fare quello che ritiene giusto, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi perché ho una dignità e un approccio diverso. Non mi interessa la reputazione, né far vedere quanto sono bravo: i giocatori devono pensare solo a giocare. Sto cercando di cambiare le cose, ma per ora lotto da solo. Siamo sempre abituati a piangere e lamentarci: dobbiamo evolverci. Finché sarò qua farò questo”. napoli Conte replica a Marotta: "Così crea alibi"

"Non dobbiamo sprecare energie a litigare" Chivu elogia anche i suoi giocatori, accompagnando però le sue parole da una tirata d’orecchie: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, cercando di mantenere equilibrio e creando occasioni: abbiamo preso due pali. Poi c’è stata una buona reazione quando siamo andati sotto. Purtroppo dopo abbiamo sprecato un po’ energia a litigare con la loro panchina e da quel momento non siamo più riusciti a mantenere la lucidità e fare le cose giuste…”. E il riferimento chiarissimo è al battibecco tra Lautaro e Conte, che per qualche secondo ha acceso gli animi in campo. L’allenatore interista prosegue: “Forse presi dalle cose buone fatte a fine primo tempo, nella ripresa abbiamo perso un po’ l’equilibrio perché c’era voglia di riprendere la partita, e abbiamo subito il 2-0. Il terzo gol? È la conseguenza della lucidità persa, delle energie buttate al vento per niente”, dice tornando all’episodio della lite tra il suo capitano e Conte, “su una rimessa laterale eravamo in superiorità e non si può subire così facilmente quello che abbiamo subito: dovevamo mantenere la lucidità”. video Lautaro-Conte, battibecco durante Napoli-Inter