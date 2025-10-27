Crisi Juve, numeri che non si vedevano da decenni

Juventus, 4 partite senza segnare: non succedeva dai tempi di Maifredil'analisi
L'esonero di Igor Tudor è arrivato dopo otto partite senza successi per la Juventus che non vince dallo scorso 13 settembre. Nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A contro la Lazio la terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, che non perdevano 3 gare di fila nei 90' dal 2011 con Delneri in panchina. Problemi anche in attacco: l'ultima volta che la Juventus non era riuscita a segnare per 4 partite consecutive risale al 1991 con Maifredi in panchina. Numeri che hanno portato dunque all'esonero di Igor Tudor: per sostituire il croato nel turno infrasettimanale contro l'Udinese di mercoledì alle 18.30 ci sarà una soluzione interna al club, Massimo Brambilla (allenatore della Next Gen). Di seguito tutti i numeri della crisi della Juventus
La Juventus cambia: Tudor esonerato
- E' durata poco più di sette mesi l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. La società bianconera ha deciso di esonerarlo all'indomani della sconfitta dell'Olimpico di Roma contro la Lazio. Stiamo seguendo in diretta l'evoluzione della notizia (qui il liveblog dedicato), tutti i commenti e le prime indiscrezioni sul nuovo allenatore: Massimo Brambilla, attualmente alla guida della JUve Next Gen, sarà in panchina nel turno infrasettimanale contro l'Udinese. Poi? La prima scelta della Juventu ha un nome e un cognome: Luciano Spalletti.
Di seguito i numeri che certificano la crisi della Juventus
L'ultimo sorriso un mese e mezzo fa
- Il periodo complicato della Juventus è certificato anche dal fatto che l'ultima vittoria risale allo scorso 13 settembre, con il successo per 4-3 contro l'Inter.
- Da lì in poi solo pareggi (5) e sconfitte (3, peraltro consecutive nelle ultime uscite): sono 8 partite che i bianconeri non vincono.
Nel 2009 l'ultimo periodo senza successi per 8 gare
- L'ultima volta che la Juventus è rimasta "a secco" per così tanto tempo risale a 16 anni fa: tra aprile e maggio 2009, nel finale della gestione Ranieri, i bianconeri non vinsero per 8 gare consecutive tra tutte le competizioni.
GLI AVVERSARI DI ORA...
- Juventus-B. Dortmund 4-4 (Champions League)
- Verona-Juventus 1-1 (Serie A)
- Juventus-Atalanta 1-1 (Serie A)
- Villarreal-Juventus 2-2 (Champions League)
- Juventus-Milan 0-0 (Serie A)
- Como-Juventus 2-0 (Serie A)
- Real Madrid-Juventus 1-0 (Champions League)
- Lazio-Juventus 1-0 (Serie A)
... E DI ALLORA
- Juventus-Chievo 3-3 (Serie A)
- Genoa-Juventus 3-2 (Serie A)
- Juventus-Inter 1-1 (Serie A)
- Juventus-Lazio 1-2 (Serie A)
- Reggina-Juventus 2-2 (Serie A)
- Juventus-Lecce 2-2 (Serie A)
- Milan-Juventus 1-1 (Serie A)
- Juventus-Atalanta 2-2 (Serie A)
Il problema del gol: 4 partite consecutive senza segnare
- Nonostante un parco attaccanti importante, la Juventus non è riuscita a segnare nelle ultime 4 partite (Lazio, Real Madrid, Como e Milan).
- Vlahovic è il capocannoniere stagionale con 4 reti, ma il suo ultimo centro risale al 16 settembre. Ci si aspettava di più dai nuovi arrivati: David è riuscito a segnare solo un gol, mentre Openda e Zhegrova sono ancora a secco.
4 partite senza gol, non succedeva dai tempi di Maifredi
- Un dato che fa ancor più riflettere se si pensa che l'ultima volta che la Juventus non aveva segnato per 4 partite consecutive risale a 34 anni fa: era tra il febbraio e il marzo 1991, sulla panchina dei bianconeri c'era Luigi Maifredi.
- I bianconeri, che nella stagione precedente avevano vinto Coppa Uefa e Coppa Italia, chiusero la stagione senza trofei e al 7° posto in campionato.
- Qualche nome di quella squadra? Limitandoci all'attacco: Baggio, Schillaci, Casiraghi, Di Canio.
Ottavo posto in classifica: 12 punti in 8 gare
- In campionato sono 12 i punti conquistati nelle prime 8 giornate di questa Serie A. I bianconeri al momento occupano l'8° posto in classifica, le capoliste Napoli e Roma sono distanti 6 punti.
Con Allegri la peggior partenza, ma...
- Nonostante l'avvio non positivo, questa non è la peggior partenza della Juventus in Serie A. Nella stagione 2015/16 i bianconeri di Allegri registrarono il record negativo con 9 punti in 8 giornate. C'è un "ma": quella squadra diede vita a una grandissima rimonta e alla fine vinse il campionato con 9 punti di vantaggio sul Napoli.
Tre sconfitte di fila, l'ultima volta nel 2023
- Contro la Lazio è stata la terza sconfitta di fila della Juventus. I bianconeri non perdevano 3 gare consecutive da maggio 2023: in quel caso la "serie" fu aperta dalla gara di Europa League contro il Siviglia (2-1 dopo i tempi supplementari) e proseguì in Serie A con Empoli e Milan.
Tre KO di fila nei 90': non accadeva dal 2011 con Delneri
- La Juventus, però, nelle ultime 3 partite ha sempre perso nei tempi regolamentari non avendo mai disputato i supplementari. L'ultima volta che i bianconeri hanno perso 3 gare di fila nei 90', considerando tutte le competizioni, risale al marzo 2011 con Luigi Delneri in panchina. E anche in quel caso non riuscirono a segnare alcun gol in 270 minuti.
LE 3 PARTITE IN QUESTIONE:
- Lecce-Juventus 2-0
- Juventus-Bologna 0-2
- Juventus-Milan 0-1
Campionato chiuso al 7° posto, l'ultimo prima dell'"era Conte"
- La Juventus di Delneri terminò la stagione al 7° posto in campionato e non si qualificò per le coppe europee.
- Dopo quella stagione, però, arrivò Antonio Conte in panchina e da lì partì il ciclo vincente bianconero.