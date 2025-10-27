Crisi Juve, numeri che non si vedevano da decenni

Introduzione

L'esonero di Igor Tudor è arrivato dopo otto partite senza successi per la Juventus che non vince dallo scorso 13 settembre. Nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A contro la Lazio la terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, che non perdevano 3 gare di fila nei 90' dal 2011 con Delneri in panchina. Problemi anche in attacco: l'ultima volta che la Juventus non era riuscita a segnare per 4 partite consecutive risale al 1991 con Maifredi in panchina. Numeri che hanno portato dunque all'esonero di Igor Tudor: per sostituire il croato nel turno infrasettimanale contro l'Udinese di mercoledì alle 18.30 ci sarà una soluzione interna al club, Massimo Brambilla (allenatore della Next Gen). Di seguito tutti i numeri della crisi della Juventus

