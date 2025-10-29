Chivu: "Serve superare le difficoltà per sognare"

L'allenatore dell'Inter commenta il successo netto sulla Fiorentina che consente ai nerazzurri di riscattare la sconfitta di Napoli: "Una squadra come la nostra ha il dovere di superare i momenti difficili per coltivare il sogno e arrivare all'obiettivo". Su Sucic: "Ha qualità e le ha mostrate". Su Bisseck: "Sempre pensato potesse fare il centrale". Sulla squadra: "Aiuta i giovani perché ha responsabilità ed esperienza"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Cristian Chivu che commenta il prezioso successo sulla Fiorentina che riavvicina l'Inter alla vetta della classifica: " Una squadra come l'Inter ha il dovere di superare i momenti di difficoltà per continuare il sogno, l'obiettivo e oggi non era facile contro questa Fiorentina - dice - Nel primo tempo abbiamo fatto fatica in rifinitura e abbiamo sbagliato diverse scelte, nel secondo tempo abbiamo aggiunto più concretezza e l'abbiamo sbloccata con un tiro da fuori che nel primo tempo non avevamo mai provato, dopo il 2-0 è stato tutto più semplice".

"Sucic ha qualità e la squadra aiuta molto i giovani"

E il 2-0 è stato segnato da Sucic, un gol molto bello per la qualità della giocata: "Sono felice per lui perché è un centrocampista completo che ha qualità e anche un motore importante - spiega ancora Chivu - In occasione del gol è stato lucido e ha fatto vedere tutte le sue qualità, siamo contenti di lui per ciò che sta dando". Un'Inter 'esperta' nella capacità di aspettare ma anche con giovani che stanno dando valore aggiunto alla rosa: "Oggi abbiamo avuto pazienza e alla fine tutto ti premia, per quanto riuarda i giovani è giusto farli giocare ma bisogna fare attenzione a come e con chi li metti dentro, per noi è facile perché abbiamo una squadra responsabile e con esperienza che dà una mano tutta la settimana".