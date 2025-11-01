Il neo-allenatore bianconero ha commentato a Sky Sport la prima vittoria sulla Cremonese: "Abbiamo fatto bene per buona parte del match, non so se ricapitano tante situazioni da gol - ha spiegato -. Il livello Juventus non è facile da sopportare e alcuni lo subiscono. Il mio ritorno? Quello che diventa fondamentale è instaurare dei rapporti con le persone, in Nazionale non mi è riuscito benissimo"

Kostic-Cambiaso e prima prova superata per Luciano Spalletti che bagna il suo esordio sulla panchina bianconera con un 2-1 ai danni della Cremonese e anche un cartellino giallo finale, con gli animi tesi per il rischio di veder sfumare i tre punti. La Juve sale così a 18 punti, agganciata alle milanesi (in campo domenica) e a -3 provvisoriamente dalla'attuale quota scudetto. Il neo-allenatore ha commentato il successo nel post partita ai microfoni di Sky Sport:"Koopmeiners io mi aspettavo che fosse messo in condizione di far male di più - ha detto -, nel fare questo giro palla dietro, una volta arrivati a destra non siamo riusciti a entrare a sinistra o il contrario. Comunque ha fatto una grande partita sotto l'aspetto dell'attenzione e della comunicazione, perché nel sistemare quelli davanti è stato più difensore di tutti". E sulla partita in generale ha aggiunto: "Abbiamo fatto bene per buona parte del primo tempo, poi nel finale e all'inizio del secondo abbiamo subito un po', ma io la vedo dura rifare tutte le situazioni da gol che sono capitate oggi, per cui anche lì bisogna migliorare".