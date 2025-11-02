Gasp: "Gara positiva ma mancano ancora i gol"

L'allenatore della Roma commenta il ko di San Siro ma guarda con fiducia al futuro: "Faccio fatica a trovare una prestazione negativa, abbiamo creato tanto e non siamo riusciti ad andare in vantaggio". Ed ancora: "Dobbiamo alzare il livello da questo punto di vista". Su Dybala: "Il suo infortunio è una cosa più grave del rigore sbagliato, cercheremo di recuperarlo al più presto"
E' sereno, nonostante la sconfitta con il Milan, Gian Piero Gasperini che commenta lo 0-1 di San Siro con un leggero rammarico ma con la consapevolezza che la sua Roma, risolto qualche problema in fase offensiva potrà continuare a fare bene: "Il rammarico non è solo il gol che è mancato - dice - la gara era aperta, abbiamo costruito tante palle gol all'inizio senza riuscire andare in vantaggio. Dopo il loro gol e all'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto ma successivamente abbiamo ritrovato le misure giuste. Poi c'è stato l'episodio del rigore e alcune mischie durante cui dobbiamo alzare la capacità realizzativa". Calciando il rigore, Dybala si è infortunato: "E questa è una cosa più grave del rigore sbagliato - dice ancora - Perché Paulo stava giocando con qualità e condizione, purtroppo si è infortunato e cercheremo di recuperarlo velocemente perché lui ci fa alzare il livello".
"Se pensiamo a cosa manca, dimentichiamo ciò che abbiamo"
Gasperini non vuole parlare di mercato in riferimento alla scarsa concretezza offensiva: "Non mi sembra il caso di parlare di mercato, siamo al 2 novembre. Lavoriamo sulla squadra e su tutte le risorse che ci sono. Faccio fatica a trovare una prestazione negativa oggi - prosegue - Gli ultimi sedici metri ci stanno un po' penalizzando, ma a forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che c'è". Un giudizio sull'arbitraggio: "Dell'arbitro non voglio dire... C'è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante. Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l'area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo".
"Con Galeone vissuto periodo di grande entusiasmo a Pescara"
Un ricordo su Giovanni Galeone che è stato allenatore di Gasperini al Pescara e che è venuto a mancare oggi: "Ho avuto la fortuna di vivere il miglior periodo del Pescara, con una squadra molto giovane, vincemmo il campionato di B in maniera incredibile, lui era amatissimo, giocammo la Serie A e ci salvammo quando nella Serie A c'erano i migliori giocatori e abbiamo avuto la fortuna di vivere con lui quegli anni di grande entusiasmo"