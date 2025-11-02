Gasp: "Gara positiva ma mancano ancora i gol"

E' sereno, nonostante la sconfitta con il Milan, Gian Piero Gasperini che commenta lo 0-1 di San Siro con un leggero rammarico ma con la consapevolezza che la sua Roma, risolto qualche problema in fase offensiva potrà continuare a fare bene: "Il rammarico non è solo il gol che è mancato - dice - la gara era aperta, abbiamo costruito tante palle gol all'inizio senza riuscire andare in vantaggio. Dopo il loro gol e all'inizio del secondo tempo abbiamo sofferto ma successivamente abbiamo ritrovato le misure giuste. Poi c'è stato l'episodio del rigore e alcune mischie durante cui dobbiamo alzare la capacità realizzativa". Calciando il rigore, Dybala si è infortunato: "E questa è una cosa più grave del rigore sbagliato - dice ancora - Perché Paulo stava giocando con qualità e condizione, purtroppo si è infortunato e cercheremo di recuperarlo velocemente perché lui ci fa alzare il livello".