In assenza dei gol dei bomber tradizionali, la differenza in Serie A la stanno facendo soprattutto i portieri. Chi sono i più "decisivi" finora? Ecco la classifica per differenza tra reti subite ed Expected Gol Against (ovvero i gol che erano attesi contro): Svilar e Maignan sono sul podio dei migliori, ma il 1° posto è di un portiere italiano. Nelle ultime posizioni, invece, c'è Sommer. Dati Opta, considerando solo quelli con almeno 6 presenze (il 50%) fin qui

