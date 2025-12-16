Juventus e Del Piero, nuova maglia celebrativa dedicata ad Alex. FOTO
- La Juventus ha lanciato la Collezione ADP per celebrare una delle figure più importanti del calcio italiano e della storia del club bianconero: Alessandro Del Piero.
- Simbolo dell'identità della Juventus dentro e fuori dal campo, l'eredità di Del Piero continua a ispirare generazioni di giocatori e giocatrici, in particolare coloro che indossano la maglia numero 10.
- Nel corso di una carriera durata 19 anni a Torino, Del Piero è diventato sinonimo di Juventus. Il capocannoniere di tutti i tempi del club con 290 gol in 705 presenze tra il 1993 e il 2012, ha sollevato tutti i principali trofei nazionali e internazionali, "definendo un'era con eleganza, creatività e incrollabile lealtà ai colori bianconeri", si legge nel comunicato ufficiale
- Al centro della Collezione ADP c'è una maglia prepartita (che verrà indossata anche nel riscaldamento prima di Juventus-Roma, in programma sabato 20 dicembre alle 20.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) disegnata come tributo a Del Piero
- La maglia presenta una serie di richiami simbolici, tra cui il suo leggendario numero 10, le date di debutto e fine carriera in bianconero, e i riferimenti alle sue celebri esultanze
- Traendo ispirazione dall'arte rinascimentale, il design fonde elementi del patrimonio culturale italiano con l'estetica del calcio moderno, riflettendo la brillantezza tecnica e lo stile senza tempo di Del Piero.
- A completamento della collezione, è disponibile una più ampia linea lifestyle, impreziosita dalla firma e dal logo personale di Del Piero, offrendo ai tifosi un legame raffinato e duraturo con uno dei più grandi del calcio.