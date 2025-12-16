 Juve e Del Piero lanciano maglia Collezione ADP: le FOTO | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus e Del Piero, nuova maglia celebrativa dedicata ad Alex. FOTO

calcio&moda fotogallery
17 foto

La Juventus ha lanciato la Collezione ADP per celebrare una delle leggende del club bianconero: Alessandro Del Piero. Al centro della collezione c'è una maglia pre-partita, che verrà utilizzata già domenica nel riscaldamento prima di affrontare la Roma (match che potrete seguire il 20 dicembre alle 20.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW). La maglia presenta una serie di richiami storici al 10 bianconero con uno stile rinascimentale

LA JUVENTUS VALUTA SCHLAGER A CENTROCAMPO

ALTRE FOTOGALLERY

Yamal miglior U20 del 2025, Yildiz 6°. CLASSIFICA

IL PREMIO

Nessun dubbio per la 'Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio', che premia...

12 foto

Juventus, maglia celebrativa dedicata a Del Piero

calcio&moda

La Juventus ha lanciato la Collezione ADP per celebrare una delle leggende del club bianconero:...

17 foto

Tre anni senza Mihajlovic: i messaggi sui social

Serie A

Sono passati esattamente tre anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic. Dalle squadre in cui ha...

11 foto

Rodgers riparte dall'Al-Qadsiah: allenerà Retegui

calciomercato

Dopo la separazione da Michel, l'Al-Qadsiah ha annunciato Brendan Rodgers come nuovo allenatore:...

38 foto

La Roma un anno dopo: +14 punti in classifica

Serie A

Un anno fa era in 11^ posizione con 16 punti, ora diventati 30 insieme al 4° posto. Strepitosa la...

17 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Scontri pre Genoa-Inter, ci sono 5 arresti

    IL BILANCIO

    Si tratta di ultras del Genoa di età compresa tra i 23 e i 47 anni, arrestati in "flagranza...

    Lotito: "La Lazio non è in vendita: è inscalabile"

    lazio

    Intervenendo in occasione della festa di Natale della squadra, il presidente biancoceleste...

    Diao esce per infortunio, salta la Coppa d'Africa?

    como

    Nel primo tempo del match contro la Roma, l'attaccante del Como si è infortunato ed è stato...