 Napoli Milan 2-0, pagelle della semifinale di Supercoppa italiana | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Milan 2-0, le pagelle della semifinale di Supercoppa italiana

supercoppa fotogallery
24 foto

A Riad finisce 2-0 Napoli-Milan, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Il migliore in campo è Hojlund, autore del secondo gol, nella squadra di Conte molto bene anche l'altro marcatore Neres, così come Spinazzola, McTominay e Rrhamani. Giudizi differenti nel Milan: il peggiore è De Winter, male anche Maignan, Rabiot, Nkunku e Pulisic. Unici sufficienti Saelemaekers e (quando entra) Fofana. Le pagelle di Massimo Ugolini e Peppe Di Stefano: tutti i voti

NAPOLI-MILAN 2-0, LA CRONACA

ALTRE FOTOGALLERY

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia scivola 5^

classifica

In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due Nazioni al vertice)...

23 foto

Ranking Uefa: Fiorentina ko ma sale in classifica

classifica

Fiorentina sconfitta nell'ultima giornata di Conference League e destinata ai playoff, ma i viola...

27 foto

Conference, le qualificate agli ottavi e i playoff

Conference League

Si chiude la prima fase della Conference League, dove la Fiorentina chiude al 15° posto e da...

13 foto

La classifica finale della Conference League

Conference League

La "fase campionato" della Conference League certifica la 15^ posizione della Fiorentina, che...

36 foto

Le pagelle di Napoli-Milan 2-0

supercoppa

A Riad finisce 2-0 Napoli-Milan, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Il migliore in...

24 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Conte: "Fatta gara tosta, volevamo la finale"

    supercoppa

    L'allenatore del Napoli elogia la prova della squadra dopo il successo contro il Milan: "Avevamo...

    Allegri: "Prendiamo gol troppo facilmente"

    supercoppa

    L'allenatore del Milan analizza il match perso contro il Napoli cercando di non fare drammi: "È...

    Neres-Hojlund, Napoli in finale: Milan ko 2-0

    SUPERCOPPA

    Il Milan non ripete l’exploit dello scorso anno e viene eliminato dal Napoli nella semifinale di...