Le pagelle di Napoli-Milan 2-0

Napoli-Milan 2-0, le pagelle della semifinale di Supercoppa italiana
A Riad finisce 2-0 Napoli-Milan, nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Il migliore in campo è Hojlund, autore del secondo gol, nella squadra di Conte molto bene anche l'altro marcatore Neres, così come Spinazzola, McTominay e Rrhamani. Giudizi differenti nel Milan: il peggiore è De Winter, male anche Maignan, Rabiot, Nkunku e Pulisic. Unici sufficienti Saelemaekers e (quando entra) Fofana. Le pagelle di Massimo Ugolini e Peppe Di Stefano: tutti i voti
- MILINKOVIC-SAVIC voto 6
- DI LORENZO voto 6,5
- RRAHMANI voto 7
- JUAN JESUS voto 6,5
- POLITANO voto 6,5
- LOBOTKA voto 6,5
- McTOMINAY voto 7
- SPINAZZOLA voto 7
- DAVID NERES voto 7
- HOJLUND voto 8 (MVP)
- ELMAS voto 6
- dal 77' MAZZOCCHI voto 6
- dal 77' LANG voto 6
- dall'81' LUCCA voto 6
- dall'81' GUTIERREZ voto 6
- dall'88' VERGARA s.v.
- MAIGNAN voto 5
- TOMORI voto 5,5
- DE WINTER voto 4,5
- PAVLOVIC voto 5,5
- SAELEMAEKERS voto 6
- LOFTUS-CHEEK voto 5,5
- JASHARI voto 5,5
- RABIOT voto 5
- ESTUPINAN voto 5,5
- NKUNKU voto 5
- PULISIC voto 5
- dal 68' FOFANA voto 6
- dal 68' ATHEKAME voto 5,5
- dal 75' MODRIC voto s.v.