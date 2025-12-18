Lino Banfi è stato ospite a Trigoria. Il celebre attore, grande tifoso giallorosso, aveva espresso in una intervista il desiderio di conoscere Gian Piero Gasperini e i calciatori della Roma. E cosi è stato. Gasperini ha ricevuto in dono dall’attore la storica maglia della Longobarda di Oronzo Canà, l’allenatore "nel pallone". Dopo l’incontro con Ricky Massara, Claudio Ranieri e Bruno Conti e una visita negli spogliatoi, Gasperini ha invitato Banfi a raggiungerlo sul campo per avviare l'allenamento: tutte le foto