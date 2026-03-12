 Squadre d'Europa che concedono più minuti ai calciatori Under 19. Classifica | Sky Sport
Le squadre d'Europa che concedono più minuti agli Under 19

Quali sono le squadre europee che danno più spazio ai giovani? Considerando i minuti complessivi giocati dagli Under 19 nei cinque maggiori campionati, nessuno si affida ai giovani più del Barcellona, che ha in Yamal e Cubarsì addirittura due punti fermi della squadra. La Ligue 1 è il campionato dove giocano di più, lontanissima la Serie A: Inter e Milan assieme hanno fatto giocare i loro Under 19 per appena un quarto d'ora

