Le squadre d'Europa che concedono più minuti agli Under 19
Quali sono le squadre europee che danno più spazio ai giovani? Considerando i minuti complessivi giocati dagli Under 19 nei cinque maggiori campionati, nessuno si affida ai giovani più del Barcellona, che ha in Yamal e Cubarsì addirittura due punti fermi della squadra. La Ligue 1 è il campionato dove giocano di più, lontanissima la Serie A: Inter e Milan assieme hanno fatto giocare i loro Under 19 per appena un quarto d'ora
- LIGUE 1: 23.504 minuti concessi agli Under 19 (46 gol)
- BUNDESLIGA: 15.389 minuti (43 gol)
- LIGA: 10.760 minuti (19 gol)
- PREMIER LEAGUE: 10.457 minuti (20 gol)
- SERIE A: 6.237 minuti (6 gol)
- 1991 minuti concessi agli Under 19
- 2020 minuti concessi agli Under 19
- 2253 minuti concessi agli Under 19
- 2227 minuti concessi agli Under 19
- 2340 minuti concessi agli Under 19
- 2366 minuti concessi agli Under 19
- 2589 minuti concessi agli Under 19
- 2736 minuti concessi agli Under 19
- 2845 minuti concessi agli Under 19
- 4428 minuti concessi agli Under 19
- Nella top 40 europea figurano solo quattro club italiani: poco fuori dalla top 10 c'è il Parma, più distanti gli altri:
- 12) PARMA: 1747 minuti concessi agli Under 19
- 29) ATALANTA: 1015
- 31) UDINESE: 984
- 35) GENOA: 676
- In Italia, nel 2025/26, i club che hanno schierato più giocatori con meno di 20 anni sono Roma, Genoa e Udinese (4 giocatori ciascuna)
- Le squadre che possono vantare anche dei gol "Under 19" sono il Genoa (2, entrambi con Ekhator), Lecce, Pisa, Juventus, Cagliari
- Se guardiamo ai minuti giocati, come detto solo Parma e Atalanta superano quota 1000. I minuti complessivi concessi dal Milan agli Under 19 sono 8; quelli dell'Inter 7.