Visita a sorpresa di Gerry Cardinale a Milanello. Il fondatore di RedBird, reduce dai giorni a Londra per il progetto Nba Europe, ha incontrato la dirigenza rossonera composta da Ibrahimovic, Furlani e Tare, oltre all'allenatore Massimiliano Allegri e la squadra. Successivamente si è spostato a Casa Milan dove ha incontrato i dipendenti e il presidente Paolo Scaroni. Un segnale di vicinanza al club in un momento sicuramente positivo per i rossoneri

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE