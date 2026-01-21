 Milan, Cardinale a Milanello: le foto dell'incontro con Allegri e i calciatori | Sky Sport
Milan, Cardinale a sorpresa a Milanello: le FOTO dell'incontro con Allegri e la squadra

milanello fotogallery
7 foto

Visita a sorpresa di Gerry Cardinale a Milanello. Il fondatore di RedBird, reduce dai giorni a Londra per il progetto Nba Europe, ha incontrato la dirigenza rossonera composta da Ibrahimovic, Furlani e Tare, oltre all'allenatore Massimiliano Allegri e la squadra. Successivamente si è spostato a Casa Milan dove ha incontrato i dipendenti e il presidente Paolo Scaroni. Un segnale di vicinanza al club in un momento sicuramente positivo per i rossoneri

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

