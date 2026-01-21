Milan, Cardinale a sorpresa a Milanello: le FOTO dell'incontro con Allegri e la squadra
Visita a sorpresa di Gerry Cardinale a Milanello. Il fondatore di RedBird, reduce dai giorni a Londra per il progetto Nba Europe, ha incontrato la dirigenza rossonera composta da Ibrahimovic, Furlani e Tare, oltre all'allenatore Massimiliano Allegri e la squadra. Successivamente si è spostato a Casa Milan dove ha incontrato i dipendenti e il presidente Paolo Scaroni. Un segnale di vicinanza al club in un momento sicuramente positivo per i rossoneri
- Cardinale è tornato a Milanello per la prima volta dall'estate 2024: nessun summit speciale ma solo la voglia di tornare dopo tanto tempo nel centro sportivo dei rossoneri
- Un segnale di coesione e prospettiva in un momento in cui il Milan sta ottenendo ottimi risultati ed è al 2° posto in classifica, a -3 dall'Inter capolista
- L'incontro tra Cardinale e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare
- Le immagini dell'incontro anche con l'allenatore Massimiliano Allegri
- Connessione americana: l'incontro con un Christian Pulisic sempre più decisivo
- Sorrisi e scambio di battute anche con Luka Modric, che si è preso il Milan in pochi mesi
- Dopo aver visitato Milanello e Casa Milan, Cardinale ha salutato tutti e ha lasciato Milano in serata