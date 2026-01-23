Prima tanta paura, materializzata dal doppio vantaggio del Pisa, poi sono bastati otto minuti per ribaltarla e dilagare nella ripresa. L'Inter supera l'ostacolo e, aspettando i big match di domenica, consolida il ruolo da capolista con un +6 sul Milan e +9 sul Napoli. 6-2 finale commentato da Chivu nel post partita, a partire dalla sostituzione Dimarco-Luis Henrique: "Il cambio è una mia lettura per l'attacco alla linea, la qualità dei cross che dovevamo fare quando loro difendevano bassi - ha spiegato il rumeno -. Sullo 0-2 c'era bisogno di più qualità, soprattutto a sinistra. Difendo Luis Henrique perché è un nostro patrimonio, è giusto farlo per quello che ha fatto vedere, nonostante le etichette e il rumore che si è creato intorno a lui. I tifosi sono condizionati da quello che leggono, vedono e ascoltano. Non gli perdonano niente e non è giusto: se un ragazzo è in difficoltà bisogna sostenerlo. Il tifoso è giusto che faccia quello che vuole, ma bisogna sostenere questo ragazzo. L'approccio non era stato male, poi abbiamo subito una ripartenza e ci siamo fatti gol da soli, ma la colpa è mia perché determinate richieste le faccio io e metto in difficoltà a volte Sommer chiedendogli di non buttare via palla. Poi abbiamo subito gol su palla inattiva, ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio, abbiamo continuato a marciare con qualità e intensità e prima dell'intervallo siamo riusciti a ribaltarla. La differenza la fa la testa, sei consapevole anche che puoi subire qualcosa ma l'importante è come reagisci e abbiamo reagito da grande squadra. Negli ultimi due mesi siamo cresciuti molto dal punto di vista mentale: è merito dei ragazzi, si sono calati nelle nostre richieste. Oggi abbiamo fatto bene nonostante le difficoltà, la squadra ha continuato a fare quello che sa fare, magari c'è il rammarico per non aver fatto il 4-2 prima, ma mi prendo quella che poteva essere una cosa destabilizzante e che invece è diventata una grande vittoria. Dà fiducia per il futuro".