Chivu si gode la vittoria a Cremona per 2-0: "Abbiamo avuto la maturità nel trovare i momenti giusti per colpire. Non c'erano molte energie". E a questo proposito: "Conte dice che si gioca troppo? Sì, ma vale per tutti e bisogna accettarlo se vuoi competere ovunque. Io ho dato anche riposi prima delle partite e sono stato criticato". Su Frattesi titolare: "Lui è un giocatore importante per noi, deve dimostrarlo perché ci fidiamo di lui"

Autorevole, seppur non brillantissima come in altre circostanze. L'Inter vince una partita importante a Cremona e Chivu non può che essere soddisfatto: "Mi porto a casa la maturità nel trovare i momenti giusti per colpire. C'è stato anche il dominio del gioco, ma siamo stati lenti nella manovra e con poche energie per attaccare la linea. Siamo stati bravi invece a sbloccarla e a raddoppiare prima dell’intervallo. Abbiamo avuto un rilassamento finale causa stanchezza e risultato, ma l’abbiamo portata a casa". Ha sorpreso la scelta di schierare Frattesi, al centro di voci e trattative di mercato: "Frattesi è un giocatore dell’Inter importante, deve dimostrarlo perché ci fidiamo di lui per gli ultimi mesi della stagione. C’è bisogno di averlo in condizioni ottimali per ottenere qualcosa in più in determinate partite". Sui possibili colpi in entrata: "Io penso alla partita di mercoledì, siamo i soliti dall’inizio e cerco di tenere tutti sulla corda. Manca un giorno al mercato e non vedo l’ora finisca".