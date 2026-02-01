L'allenatore della Juventus commenta con soddisfazione la prova della sua squadra nel 4-1 di Parma: Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto quando,nel momento di difficoltà, abbiamo aumentato i giri". Sul mercato: "Non abbiamo mai chiesto Icardi, la vera possibilità è Kolo Muani" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Al termine della gara vinta contro il Parma, Luciano Spalletti è particolarmente soddisfatto della prova dei suoi: "Abbiamo giocato una grande partita e nel momento di possibile difficoltà, quando abbiamo subito il gol, invece abbiamo aumentato i giri perché la squadra voleva ripristinare il vantaggio e lo abbiamo fatto con qualità e spessore". Yildiz è stato sostituito nell'intervallo per un problema fisico: "Mi ha detto che voleva arrivare alla fine del primo tempo e poi abbiamo deciso per la sostituzione perché aveva fastidio, ora ha un po' di dolore ma dovrebbe essere una cosa di poco conto".



"Non abbiamo mai detto che avremmo voluto Icardi" Manca pochissimo alla fine del mercato e la Juve continua a cercare un attaccante con determinate caratteristiche. Le voci parlano di un interesse nei confronti di Icardi ma Spalletti smentisce questa possibilità, mentre parla di Kolo Muani: "Io non ho mai detto che si prende Icardi, io ho solo detto che è un calciatore forte e che ha nel DNA il ruolo del goleador, mi ha dato una mano all'Inter e dunque da un punto di vista calcistico ma anche personale è bravissimo. All'Inter c'erano altre situazioni al di fuori dello spogliatoio e poi abbiamo dovuto decidere. Io non ho mai detto che la Juve vuole Icardi, la possibilità è Kolo Muani che è la verità ma non abbiamo mai chiesto Icardi".