Comolli inibito fino al 31/3, Chiellini al 27/2

Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31 marzo. Chiellini fino al 27 febbraio

dopo inter-juve

L'amministratore delegato della Juventus Comolli inibito fino al 31 marzo per avere assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti dell'arbitro di Inter-Juve La Penna, cercando anche il contatto fisico, evitato grazie all'intervento di Spalletti. Inibito fino al 27 febbraio Chiellini, per avere contestato in modo concitato e irriguardoso l'operato dLa Penna. Kalulu squalificato per un turno

LA CONFERENZA STAMPA DI BASTONI LIVESERIE A, INDISPONIBILI E SQUALIFICATI

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il caso del rosso a Kalulu e le successive proteste in Inter-Juventus dello scorso sabato. L'amministratore delegato bianconero Damien Comolli inibito fino al 31 marzo 2026 "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della Juventus (Spalletti) e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando". Inibito fino al 27 febbraio 2026 invece il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".

Espulsione Kalulu: video e ricostruzione

