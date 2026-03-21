Allegri: "Ho esultato per vittoria e classifica"

Milan-Torino, Allegri: "Conte guarda avanti in classifica? Noi pensiamo alla Champions"MILAN
I rossoneri ritrovano i tre punti a San Siro e si riprendono il 2° posto scavalcando il Napoli. Ne ha parlato Massimiliano Allegri: "Era importante vincere dopo la Lazio, siamo in fondo alla stagione dove bisogna guardare anche la classifica". A Pasquetta sarà Napoli-Milan: "Conte dice che nessuno gli impedisce di guardare avanti in classifica? Noi guardiamo dietro e inseguiamo il nostro obiettivo primario, la Champions"
MILAN-TORINO 3-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Tre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa Champions. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan piega 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dopo il sorpasso di venerdì del Napoli. Inter provvisoriamente a +5 in attesa della sfida al Franchi, ma San Siro può tornare a esultare per una vittoria importantissima. Ne ha parlato Massimiliano Allegri nel post-partita commentando anche l'appassionante finale di gara: "Dicevo al guardalinee 'Io ci provo a stare calmo, ma così smetto…'. Era la foga del momento, comincio ad andare avanti con l’età e non vorrei che il cuore cedesse… Per noi oggi era molto importante dopo la Lazio. Il Torino faceva molta pressione e noi forzavamo la giocata. I ragazzi sono usciti fisicamente nella ripresa. Il tridente? Il giocatore di equilibrio è Saelemaekers, che quando difendiamo fa il quinto e quando attacchiamo diventa il terzo. Oggi dopo un po’ ho allargato Pulisic, serviva aria dentro il campo perché il Torino aveva un blocco centrale compatto e forte. Ho esultato nel finale? Era per l’importanza della partita, siamo in fondo alla stagione dove bisogna pensare a vincere ma anche a guardare la classifica. E ora c'è una vittoria in meno per l'ingresso in Champions. Era importante vincere dopo aver perso con Parma e Lazio, non era facile. Buona partita del Torino".
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Allegri: "Conte guarda avanti in classifica? Noi restiamo svegli"
A Pasquetta ci sarà Napoli-Milan: "Conte dice che nessuno gli impedisce di guardare avanti in classifica? Noi guardiamo dietro - ha detto Allegri -, inseguiamo il nostro obiettivo primario e poi con questa classifica sarà una bella partita contro il Napoli. Restiamo svegli perché sul 3-1 oggi abbiamo smesso di giocare...". Sui singoli: "Fullkrug ha avuto qualche difficoltà. I giocatori che giocano poco ed entrano trovano difficoltà, meglio ha fatto nella ripresa. Stesso discorso per Jashari nello scorso turno. Senza continuità è più difficile giocare con quella stazza, mentre Ricci riesce a entrare subito in partita. Pavlovic è cresciuto molto, ha carattere, anima e ha difeso bene. Già al primo calcio d’angolo poteva segnare, sta crescendo e sono contento. E per Leao era giusto fermarsi durante la sosta dopo che l'ho visto in difficoltà nell'ultima settimana". In chiusura sui gol mancanti degli attaccanti: "Questa settimana non chiedo niente a nessuno perché c’è la sosta. Gli attaccanti torneranno a segnare nei momenti decisivi nel finale di stagione".