Allegri: "Ho esultato per vittoria e classifica"

Tre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa Champions. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan piega 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dopo il sorpasso di venerdì del Napoli. Inter provvisoriamente a +5 in attesa della sfida al Franchi, ma San Siro può tornare a esultare per una vittoria importantissima. Ne ha parlato Massimiliano Allegri nel post-partita commentando anche l'appassionante finale di gara: "Dicevo al guardalinee 'Io ci provo a stare calmo, ma così smetto…'. Era la foga del momento, comincio ad andare avanti con l’età e non vorrei che il cuore cedesse… Per noi oggi era molto importante dopo la Lazio. Il Torino faceva molta pressione e noi forzavamo la giocata. I ragazzi sono usciti fisicamente nella ripresa. Il tridente? Il giocatore di equilibrio è Saelemaekers, che quando difendiamo fa il quinto e quando attacchiamo diventa il terzo. Oggi dopo un po’ ho allargato Pulisic, serviva aria dentro il campo perché il Torino aveva un blocco centrale compatto e forte. Ho esultato nel finale? Era per l’importanza della partita, siamo in fondo alla stagione dove bisogna pensare a vincere ma anche a guardare la classifica. E ora c'è una vittoria in meno per l'ingresso in Champions. Era importante vincere dopo aver perso con Parma e Lazio, non era facile. Buona partita del Torino".

Approfondimento Il Milan torna a vincere: Torino battuto 3-2