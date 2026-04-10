È ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus fino al 2028. Una scelta nel segno della continuità, come spiegato dal CEO bianconero Damien Comolli: "Abbiamo deciso di proseguire insieme perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro". Non sono mancate parole di stima per l'allenatore: "Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club e i suoi valori rappresentano la nostra identità"

"Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni", sono queste le prime parole di Damien Comolli, pubblicate dal sito del club bianconero dopo il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Il CEO della Juve ha spiegato i motivi dietro la decisione di continuare insieme all'ex Ct della Nazionale: "Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita". Una scelta dettata anche dalla volontà di costruire un progetto duraturo dopo anni complicati: "Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha sottolineato Comolli - perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine".