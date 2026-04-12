E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter che commenta il successo in rimonta sul Como e scherza sullo Scudetto: "Faccio come gli altri, l'obiettivo è la Champions. Quello che hanno dato i ragazzi nel secondo tempo mi fa piacere, questo gruppo merita, oggi è stata una vittoria di maturità". Su Dumfries: "Un rientro importante perché ci dà qualcosa di più negli ultimi 20 metri ma non dimentichiamo ciò che ha fatto Luis Henrique"

Una gara vinta, importantissima nella corsa Scudetto. Ma Cristian Chivu non si sbilancia, anzi ci scherza su: "Questa vittoria ci avvicina al nostro obiettivo che è la zona Champions - dice in conferenza - Dico quello che dicono gli altri colleghi". Poi tornando sulla gara e sulle prestazioni di Thuram e Barella: "Ci sono sempre stati, chi più chi meno, le aspettative sono sempre altissime al di fuori, hanno cercato di dare la loro migliore versione, il livello si alza quando ti avvicini al traguardo, non a caso sono considerati tra i migliori". E' stata la vittoria del gruppo, con anche Lautaro, da indisponibile, presente in panchina: "Tutti i giocatori che hanno avuto problemi sono stati sempre vicini alla squadra, lui lo aveva fatto anche al derby, l'importanza del gruppo è anche capire i momenti e oggi è stata una prova di maturità e nel secondo tempo ciò che hanno tirato fuori mi fa solo piacere perché questo gruppo merita".

