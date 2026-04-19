I rossoneri si rilanciano nella corsa Champions dopo la vittoria al Bentegodi, match analizzato da Massimiliano Allegri: "A 6 giornate dalla fine i punti diventano importanti e c'è più pressione. E il risultato va oltre le belle giocate". Sui singoli: "Bene Gabbia, anche Leao ha fatto l'assist e una bella partita". E sul suo futuro, dopo le parole di Tare nel pre-partita, ha detto così a Sky: "Stiamo programmando il futuro da mesi"

Il Milan fatica ma conquista tre punti pesantissimi nella corsa Champions. Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese, i rossoneri passano 1-0 al Bentegodi e agganciano al 2° posto il Napoli a -12 dall'Inter capolista. Ma soprattutto allungano a +8 sul quinto posto. Un successo che lascia alle spalle le ultime delusioni: decide il gol di Rabiot prima dell'intervallo in un match poco brillante, ma il Diavolo riesce a svoltare e si avvicina al meglio al prossimo scontro diretto con la Juventus. Una partita analizzata da Massimiliano Allegri : "Oggi era complicata, venivamo da due sconfitte delle quali l'ultima molto pesante. A 6 giornate dalla fine i punti diventano importanti e c'è più pressione. Giocare a Verona è sempre difficile: hanno folate e rischi di prendere gol. Sicuramente si dovrà fare meglio tecnicamente, ma ora bisogna badare al sodo e portare a casa i risultati per l’obiettivo Champions. Rabbia con gli attaccanti? Sì, potevamo attaccare meglio la profondità, ma la cosa più importante è che c'è stata partecipazione di tutti nella fase di non possesso. Non abbiamo rischiato granché, la squadra voleva portare a casa la vittoria perché ne conosceva l’importanza. E il risultato va oltre le belle giocate ".

Allegri a Sky: "Stiamo programmando il futuro da mesi"

Allegri ha proseguito parlando del ritrovato Gabbia: "Matteo ha fatto una buona partita, ma tutti si sono applicati. Bisogna migliorare in certi momenti della gara, penso a Bartesaghi che è al primo anno e ci sta possa sbagliare. Questo risultato non ci dà nessuna rassicurazione, ma siamo un bel pezzo davanti. I fischi hanno svegliato Leao? Rafa ha fatto una bella partita e l’assist, poi avevo bisogno di caratteristiche diverse e ho inserito Gimenez". In chiusura le parole sul suo futuro, dopo che Tare nel pre-partita aveva detto che si sta lavorando insieme per il domani: "Una chiamata della Nazionale? In questo momento non c’è nessuna telefonata e penso al Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Un concetto ribadito a Sky: "Sì, stiamo programmando il futuro da mesi. Analizziamo l'annata con lucidità, la vittoria di oggi aiuta a finire bene e a confrontarci su quanto fatto quest'anno. La società ha lavorato bene quest'estate, ma se dovessimo entrare in Champions servirà rivedere i numeri della rosa".