L'allenatore bianconero ha parlato dopo il 2-0 al Bologna: "Quello che non dovevamo sbagliare era l'atteggiamento, questa ricerca della vittoria - ha commentato -. Siamo partiti forti e ogni volta vedo qualcosa di più da questa squadra: ci sono pressioni altissime qui, ma siamo sulla buona strada"

Aveva l'obiettivo di approfittare dei passi falsi di Como (battuto 2-1 al Mapei) e Roma (1-1 con l'Atalanta) la Juventus e non ha sbagliato. 2-0 al Bologna e allungo a +5 sulle dirette inseguitrici, con la qualificazione alla Champions sempre più a portata di mano, e -3 da Napoli e Milan: proprio i ragazzi di Allegri saranno i prossimi avversari, domenica a San Siro. A commentare la prestazione e il momento dei bianconeri l'allenatore Luciano Spalletti: "Vederli gioire tutti insieme così è la cosa più importante, se ci sono dei rapporti si può diventare più forti - ha detto dopo la partita -. Quello che non dovevamo sbagliare era l'atteggiamento, questa ricerca della vittoria: con i risultati di ieri c'era sempre il rischio di abbassare l'attenzione, perché ti vedi comunque in quella posizione anche se non si vince. Poi Italiano ha ragione quando dice hanno giocato 3 giorni fa, so cosa vuol dire. Dovevamo entrare forte subito, sapevamo che con un ritmo alto potevamo prendere vantaggi dalla stanchezza degli avversari e questo lo hanno fatto tutti. Solo una volta siamo stati costretti a abbassarci, ma quello dipende dalla qualità del Bologna".