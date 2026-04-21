 McTominay e Gilmour, statua di Maradona nel giardino di casa. FOTO | Sky Sport
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Napoli, McTominay e Gilmour mettono una statua di Maradona in giardino. FOTO

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Il legame tra McTominay e il Napoli è sempre più solido. Il centrocamposta si è innamorato della statua di Maradona presente nell'omonimo stadio, fuori dagli spogliatoi e prima dell'ingresso in campo. Al punto che ne ha commissionata una copia nel proprio giardino di casa, un'opera in bronzo ad altezza naturale e raffigurante il Pibe de Oro. Anche il suo connazionale Gilmour (vicino di casa di Scott) ha richiesto una copia della stessa statua

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