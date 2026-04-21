Napoli, McTominay e Gilmour mettono una statua di Maradona in giardino. FOTO
Il legame tra McTominay e il Napoli è sempre più solido. Il centrocamposta si è innamorato della statua di Maradona presente nell'omonimo stadio, fuori dagli spogliatoi e prima dell'ingresso in campo. Al punto che ne ha commissionata una copia nel proprio giardino di casa, un'opera in bronzo ad altezza naturale e raffigurante il Pibe de Oro. Anche il suo connazionale Gilmour (vicino di casa di Scott) ha richiesto una copia della stessa statua
- Ecco la statua di bronzo, ad altezza naturale, presente sia nel giardino di McTominay sia nel giardino di Gilmour
- Immancabile la raffigurazione sulle spalle del numero 10. D'altronde si sta parlando del "Diez" per eccellenza
- L'opera è stata commissionata da Scott McTominay, a testimonianza del forte legame tra il centrocampista e il Napoli
- Lo scozzese si è innamorato della statua del Pibe de Oro presente nello stadio a lui intitolato, posizionata fuori dagli spogliatoi e poco distante dall'ingresso sul campo da gioco. Al punto da richiederne una copia per il suo giardino di casa
- La stessa opera si trova anche nel giardino di Billy Gilmour, compagno di squadra, di Nazionale e vicino di casa di Scott McTominay: stessa statua per entrambi gli scozzesi del Napoli
- L'opera si ispira alla statua dell'artista Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, che l'ha donata al club dopo la morte del campione argentino nel novembre 2020