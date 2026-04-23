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Roma-Ranieri, si va verso l'interruzione del rapporto: le news in diretta

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Dopo le crescenti tensioni degli ultimi giorni si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini. Ricordiamo che Claudio Ranieri, da inizio stagione, è senior advisor con rapporto diretto con la proprietà Friedkin. A quanto risulta a Sky Sport, le parti stanno interrompendo il rapporto

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Marianella: "Ranieri ha interpretato bene il suo ruolo"

Mentre si attendono aggiornamenti da Trigoria sul futuro di Claudio Ranieri, in studio a "Campo Aperto" su Sky Sport 24 Massimo Marianella analizza cosa non ha funzionato nel rapporto tra Ranieri e Gasperini. Il VIDEO

A Trigoria proseguono le riunioni

All'interno del centro sportivo di Trigoria proseguono gli incontri e le riunioni tra i legali e i rappresentanti della proprietà; la situazione è ovviamente in evoluzione. Claudio Ranieri, senior advisor senior dei Friedkin, ha lasciato la sede del club giallorosso pochi minuti prima delle 18.

Ranieri-Roma vicini all'addio. Le ultime da Trigoria

Il collegamento con Angelo Mangiante da Trigoria con gli ultimi aggiornamenti sull'addio, che sembra molto vicino, tra Claudio Ranieri e la Roma.

Cosa non ha funzionato tra Ranieri e Gasperini

I risvolti degli ultimi giorni stanno portando a una chiusura anticipata del rapporto di Claudio Ranieri con la Roma, soprattutto dopo le visioni differenti che hanno portato al deteriorarsi del rapporto con Gasp. Per Ranieri migliorare la squadra passava dalla valorizzazione dei giovani, per Gasp puntare su profili già pronti come quelli di Malen e Wesley. Una frattura che fin dall'inizio era apparsa insanabile.

Cosa aveva detto Ranieri giovedì mattina

E' una lunga giornata a Roma. Prima che salisse il livello di tensione all'interno della società, nel corso di un evento in Campidoglio, Claudio Ranieri aveva interrotto il silenzio con una serie di dichiarazioni distensive: "Ora siamo tutti uniti per un unico scopo" aveva detto il dirigente giallorosso. 

Ranieri rompe il silenzio dopo la lite a distanza con Gasp

Ranieri rompe il silenzio dopo la lite a distanza con Gasp

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Gasperini: conferenza confermata alle 13.30 di domani

Nonostante la delicatezza del momento, con la possibile uscita di Claudio Ranieri dalla società nelle prossime ore, non ci sono cambiamenti nell'avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio a Bologna. E' infatti confermata la consueta conferenza stampa dell'allenatore, Gian Piero Gasperini, prevista venerdì a Trigoria

Roma-Ranieri, si va verso l'interruzione del rapporto: le news LIVE

Dopo le crescenti tensioni degli ultimi giorni si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini. Ricordiamo che Claudio Ranieri è senior advisor con rapporto diretto con la proprietà Friedkin. A quanto risulta a Sky Sport, le parti stanno interrompendo il rapporto. Si attendono versioni ufficiali

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