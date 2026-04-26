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Torino-Inter, Chivu: "Scudetto a 3 punti, restiamo concentrati"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il pareggio subito in rimonta contro il Torino: "Avevamo la gara in controllo, dopo il gol di Simeone ci siamo spaventati e abbiamo subito il loro assalto finale. Merito al Toro che ci ha creduto". Sullo Scudetto: "Mancano tre punti, abbiamo fatto una grandissima stagione e il merito è del gruppo"

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Non è certamente preoccupato Cristian Chivu dopo il pareggio contro il Torino subito in rimonta, un risultato che lascia ancora tutto nelle mani dell'Inter per la conquista dello Scudetto: basterà una vittoria con il Parma a prescindere dai risultati delle altre. "C’è rammarico perché avevamo la partita in mano e abbiamo subito i loro ultimi assalti - dice - Dopo il primo gol ci siamo spaventati, abbiamo provato a fare il 3-2 ma poi queste gare rischi anche di perderle. Diamo merito al Toro che ci ha creduto fino in fondo". Rispetto all'inchiesta della Figc: "Io parlo di calcio e preparo le partite cercando di trasmettere serenità, sembra che oggi sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro - spiega ancora - Mancano 4 gare e abbiamo bisogno di tre punti per chiudere al più presto".

"Momenti complicati? Superati con coerenza e raccontando la verità"

Restando sulla gara e sulle scelte di formazione, Calhanoglu, Dumfries e Bastoni in panchina: "Calhanoglu non stava bene, anche Dumfries non è ancora al meglio, anche a Bastoni volevo fargli fare qualche minuto, non è mai semplice andare in certi campi in un certo periodo della stagione, sei 2-0 sopra e pensi che sia facile perché avevamo tutto sotto controllo. Poi dopo il 2-1 c’è stato un po’ di braccetto e poi ci sono gli episodi sfavorevoli e poteva anche finire peggio". La costante dell'Inter in questa stagione è stata quella di andare sempre oltre i momenti complicati: "Come si fa? Bisogna capire le situazioni, il pensiero dei giocatori, come la vivono, bisogna raccontare la verità e avere coerenza cercando di non arretrare nella propria idea, poi la risposta deve essere del gruppo e così si cresce. Abbiamo fatto una stagione importante, abbiamo fatto 80 gol e non era semplice ma è merito loro, io ho cercato di dare qualcosina e loro sono stati bravi ad assorbire ciò che abbiamo cercato di fare"

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