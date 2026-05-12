Numeri d'oro e un richiamo al passato per la maglia della prossima stagione. Modelli e modelle d’eccezione i giocatori e le giocatrici delle squadre bianconere: da Kenan Yildiz a Martina Rosucci, poi Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Lloyd Kelly, Francisco Conceiçao e Martina Lenzini (Women), David, Federico Gatti e il talento Adin Licina, arrivato a gennaio dalle giovanili del Bayern Monaco
- Numeri d'oro e un ritorno al passato per maglia della prossima stagione della Juventus: torna il colletto a polo, elemento di spicco che rimanda inevitabilmente alle storiche divise indossate dalle leggende del club.
- Altra novità sulla nuova divisa dei bianconeri è data dalle sottili finiture dorate.
- Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, - e calzettoni bianchi.
- Modelli e modelle d’eccezione i giocatori e le giocatrici delle squadre bianconere: da Kenan Yildiz a Martina Rosucci, poi Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Lloyd Kelly, Francisco Conceiçao e Martina Lenzini (Women), David, Federico Gatti e il talento Adin Licina, arrivato a gennaio dalle giovanili del Bayern Monaco.