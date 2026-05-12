Numeri d'oro e un richiamo al passato per la maglia della prossima stagione. Modelli e modelle d’eccezione i giocatori e le giocatrici delle squadre bianconere: da Kenan Yildiz a Martina Rosucci, poi Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Lloyd Kelly, Francisco Conceiçao e Martina Lenzini (Women), David, Federico Gatti e il talento Adin Licina, arrivato a gennaio dalle giovanili del Bayern Monaco