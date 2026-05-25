Serie A, gli squalificati dopo la 38^ giornata: chi salterà la 1^ del prossimo campionato
Il Giudice Sportivo ha comunicato i 9 giocatori squalificati dopo l'ultimo turno di campionato e che salteranno, quindi, almeno la giornata inaugurale della Serie A 2026/27. Pene più severe per Grassi e Djuric della Cremonese e per Kabasele dell'Udinese: ecco tutti i sanzionati
- a ALBERTO GRASSI (Cremonese*)
- "per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente"
- a MILAN DJURIC (Cremonese*)
- "per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose"
- a CHRISTIAN KABASELE (Udinese)
- "per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba, senza conseguenze"
- a DAVID OKEREKE (Cremonese*)
- "per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara"
- a NICOLAS VALENTINI (Verona*)
- espulso per doppia ammonizione
- a JAMIE VARDY (Cremonese*)
- era diffidato e ha ricevuto la 5^ ammonizione del campionato
- a HENRIKH MKHITARYAN (Inter)
- era diffidato e ha ricevuto la 5^ ammonizione del campionato
- a SASCHA BRITSCHGI (Parma)
- era diffidato e ha ricevuto la 5^ ammonizione del campionato
- a YLBER RAMADANI (Lecce)
- era diffidato e ha ricevuto la 10^ ammonizione del campionato