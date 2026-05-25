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Serie A, gli squalificati dopo la 38^ giornata: chi salterà la 1^ del prossimo campionato

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Il Giudice Sportivo ha comunicato i 9 giocatori squalificati dopo l'ultimo turno di campionato e che salteranno, quindi, almeno la giornata inaugurale della Serie A 2026/27. Pene più severe per Grassi e Djuric della Cremonese e per Kabasele dell'Udinese: ecco tutti i sanzionati

SERIE A 2026/27, TUTTE LE DATE

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