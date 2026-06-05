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Juventus, il calendario delle partite in Serie A

calendario juve

Il campionato per la squadra di Spalletti si aprirà e chiuderà col Frosinone. Il ciclo più duro di partite, sulla carta, quello a conclusione del girone d'andata, mentre il derby d'Italia contro l'Inter al ritorno si giocherà alla 36^ giornata

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo della Juventus

  • 1^ giornata: Frosinone-Juventus
  • 2^ giornata: Juventus-Parma
  • 3^ giornata: Juventus-Milan
  • 4^ giornata: Sassuolo-Juventus
  • 5^ giornata: Juventus-Atalanta
  • 6^ giornata: Cagliari-Juventus
  • 7^ giornata: Juventus-Lazio
  • 8^ giornata: Lecce-Juventus
  • 9^ giornata: Genoa-Juventus
  • 10^ giornata: Juventus-Napoli
  • 11^ giornata: Fiorentina-Juventus
  • 12^ giornata: Juventus-Venezia
  • 13^ giornata: Como-Juventus
  • 14^ giornata: Juventus-Udinese
  • 15^ giornata: Juventus-Monza
  • 16^ giornata: Roma-Juventus
  • 17^ giornata: Bologna-Juventus
  • 18^ giornata: Juventus-Torino
  • 19^ giornata: Inter-Juventus
  • 20^ giornata: Juventus-Genoa
  • 21^ giornata: Juventus-Cagliari
  • 22^ giornata: Milan-Juventus
  • 23^ giornata: Juventus-Sassuolo
  • 24^ giornata: Napoli-Juventus
  • 25^ giornata: Juventus-Bologna
  • 26^ giornata: Monza-Juventus
  • 27^ giornata: Juventus-Roma
  • 28^ giornata: Lazio-Juventus
  • 29^ giornata: Juventus-Como
  • 30^ giornata: Torino-Juventus
  • 31^ giornata: Juventus-Lecce
  • 32^ giornata: Venezia-Juventus
  • 33^ giornata: Juventus-Fiorentina
  • 34^ giornata: Atalanta-Juventus
  • 35^ giornata: Udinese-Juventus
  • 36^ giornata: Juventus-Inter
  • 37^ giornata: Parma-Juventus
  • 38^ giornata: Juventus-Frosinone

Ciclo duro tra dicembre e gennaio, Juve-Inter alla 36^

Il nuovo campionato per i ragazzi di Spalletti comincerà da Frosinone, appena tornato in Serie A dopo due anni di assenza, poi l'esordio casalingo contro il Parma e già il primo scontro diretto della stagione, sempre all'Allianz, contro il Milan. Tra le mura amiche anche la sfida al Napoli, mentre si arriverà al giro di boa con un ciclo terribile: trasferte a Roma (contro i giallorossi) e Bologna, derby col Torino (alla 18^) e poi l'appuntamento a San Siro contro l'Inter. Complicato sulla carte anche l'inizio del girone di ritorno, con due gare esterne di fila contro Milan e Napoli, e un finale leggermente più morbido dopo il derby alla 30^. L'ultimo big match sarà il derby d'Italia contro l'Inter della 36^ giornata, la fine - così come l'inizio - col Frosinone.

Approfondimento

Derby e big match, tutte le date da ricordare

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