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Roma, il calendario delle partite in Serie A

calendario roma

I giallorossi ripartiranno all'Olimpico contro la Fiorentina, mentre per il derby d'andata bisognerà attendere la 15^ giornata. Durissimo il finale di stagione, con 6 big match nelle ultime 8

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA

Il calendario completo della Roma

  • 1^ giornata: Roma-Fiorentina
  • 2^ giornata: Lecce-Roma
  • 3^ giornata: Roma-Atalanta
  • 4^ giornata: Torino-Roma
  • 5^ giornata: Roma-Inter
  • 6^ giornata: Como-Roma
  • 7^ giornata: Roma-Genoa
  • 8^ giornata: Napoli-Roma
  • 9^ giornata: Roma-Cagliari
  • 10^ giornata: Udinese-Roma
  • 11^ giornata: Roma-Sassuolo
  • 12^ giornata: Parma-Roma
  • 13^ giornata: Roma-Monza
  • 14^ giornata: Bologna-Roma
  • 15^ giornata: Lazio-Roma
  • 16^ giornata: Roma-Juventus
  • 17^ giornata: Roma-Frosinone
  • 18^ giornata: Venezia-Roma
  • 19^ giornata: Roma-Milan
  • 20^ giornata: Atalanta-Roma
  • 21^ giornata: Roma-Udinese
  • 22^ giornata: Monza-Roma
  • 23^ giornata: Roma-Torino
  • 24^ giornata: Roma-Parma
  • 25^ giornata: Sassuolo-Roma
  • 26^ giornata: Roma-Venezia
  • 27^ giornata: Juventus-Roma
  • 28^ giornata: Genoa-Roma
  • 29^ giornata: Roma-Lecce
  • 30^ giornata: Roma-Bologna
  • 31^ giornata: Inter-Roma
  • 32^ giornata: Roma-Lazio
  • 33^ giornata: Frosinone-Roma
  • 34^ giornata: Roma-Napoli
  • 35^ giornata: Fiorentina-Roma
  • 36^ giornata: Milan-Roma
  • 37^ giornata: Roma-Como
  • 38^ giornata: Cagliari-Roma

Il derby alla 15^, 6 big match nelle ultime 8 giornate

Sarà l'Olimpico ad inaugurare la nuova stagione della Roma, impegnata al debutto contro la Fiorentina (fu anche l'esordio con Mourinho in panchina), teatro che poi ospiterà due big match di fila per i giallorossi, quello con l'Atalanta e quello con l'Inter, con la trasferta a Como fissata per la settimana dopo. L'attesa, come sempre, sarà anche per il derby, in programma alla 15^ giornata (weekend di metà dicembre), seguito dalla partita casalinga contro la Juventus, mentre contro il Milan - sempre in casa - si chiuderà il girone di andata. Tutto in salita il finale di stagione, dalla 30^ giornata in poi: prima Bologna, Inter e Lazio in serie e poi un altro mini-ciclo con le sfide a Napoli, Fiorentina, Milan e Como. L'annata per la squadra di Gasperini si chiuderà a Cagliari.

Approfondimento

Derby e big match, tutte le date da ricordare

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