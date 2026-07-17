L'Inter ha svelato quella che sarà la maglia da trasferta per la prossima stagione, ispirata all’immaginario del baseball e reinterpretata attraverso l’identità visiva nerazzurra: la presentazione è avvenuta al Fanatics Fest di New York, il festival dedicato agli appassionati di sport

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