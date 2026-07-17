L'Inter ha svelato quella che sarà la maglia da trasferta per la prossima stagione, ispirata all’immaginario del baseball e reinterpretata attraverso l’identità visiva nerazzurra: la presentazione è avvenuta al Fanatics Fest di New York, il festival dedicato agli appassionati di sport
- Righe verticali e dettagli in blu su sfondo bianco caratterizzano la seconda maglia che reinterpreta l'eredità culturale del baseball e del suo linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare oltre il campo da gioco
- Una contaminazione, come si legge nel comunicato ufficiale del club nerazzurro, che si rintraccia nei dettagli: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane
- Anche il crest dell’Inter viene reinterpretato in versione monogramma su una maglia gara. Le lettere "I" e "M" superano la tradizionale cornice circolare e diventano protagoniste del design attraverso un'applicazione in twill e una scala inedita, ispirata alla forza iconica dei simboli nel baseball
- Il baseball rappresenta il primo capitolo di un percorso che vedrà Inter e Nike esplorare anche nelle prossime stagioni nuovi linguaggi e riferimenti culturali
- Il nuovo kit da trasferta è stato svelato sul Central Stage del Fanatics Fest di New York, durante un live show ideato per raccontare l'identità dell’Inter attraverso l'incontro tra sport, design e musica
- A completare il lancio nasce anche una Express Collection ispirata al mondo del baseball, composta da jersey, jacket e cap
- Era stata già svelata da alcune settimane, invece, la nuova maglia casalinga dei campioni d'Italia, dove i colori Black e Lyon Blue rendono omaggio alla storica divisa del 1998 e tornano i loghi di color giallo intenso