Juventus e Adidas hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il rosa delle origini bianconere torna in una versione moderna, arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra e da dettagli neri su colletto, maniche e spalle. A completare il kit c'è lo storico logo adidas Trefoil, scelto per unire tradizione, cultura calcistica e stile contemporaneo. Di seguito tutte le foto e i dettagli della nuova divisa

SERIE A 2026-27, TUTTE LE MAGLIE