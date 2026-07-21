 Juventus, nuova seconda maglia 2026 2027. Torna il colore rosa. Foto | Sky Sport
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Juventus, presentata la nuova seconda maglia 2026-2027. FOTO

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Juventus e Adidas hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il rosa delle origini bianconere torna in una versione moderna, arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra e da dettagli neri su colletto, maniche e spalle. A completare il kit c'è lo storico logo adidas Trefoil, scelto per unire tradizione, cultura calcistica e stile contemporaneo. Di seguito tutte le foto e i dettagli della nuova divisa

SERIE A 2026-27, TUTTE LE MAGLIE

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