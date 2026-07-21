Juventus e Adidas hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27. Il rosa delle origini bianconere torna in una versione moderna, arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra e da dettagli neri su colletto, maniche e spalle. A completare il kit c'è lo storico logo adidas Trefoil, scelto per unire tradizione, cultura calcistica e stile contemporaneo. Di seguito tutte le foto e i dettagli della nuova divisa
- Il rosa delle origini, la zebra e il logo adidas Trefoil: Juventus e Adidas svelano la nuova maglia da trasferta che lega passato e presente
- La nuova divisa recupera il colore indossato dalla Juventus nei primissimi anni della sua storia, prima che il bianco e il nero diventassero il simbolo del club
- L'ultima maglia della Juventus interamente, o quasi, rosa risaliva alla stagione 2015/16. Negli ultimi anni, però, il colore è tornato più volte: prima sulle terze divise e poi nei dettagli della maglia Home 2025/26.
- Accanto allo stemma della Juventus trova spazio lo storico logo adidas Trefoil, un richiamo diretto all'heritage del marchio e alla cultura calcistica
- Sul tessuto compare una grafica tono su tono ispirata alla zebra, uno dei simboli storicamente associati all'identità della Juventus
- Colletto, bordi delle maniche e tre strisce adidas sulle spalle sono neri, creando un contrasto netto con la base rosa della divisa
- Il nuovo kit non guarda soltanto al campo: colori, simboli e dettagli sono pensati per legare la performance sportiva allo stile fuori dal terreno di gioco: ci sono infatti anche la versione a maniche lunghe oltre a quella "crop"
- Presentata anche la maglia della Juventus Women e il lancio della versione "crop"