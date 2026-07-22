I giallorossi hanno svelato l'Home Kit per la stagione 2026/27, realizzato in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas. La nuova maglia, che rispetta i colori della tradizione con una base rossa impreziosita da dettagli gialli, celebra la "Virtus" romana e presenta sul petto lo "Stemma della Tradizione". Sul retro del colletto c'è la scritta "Con tutte le nostre forze". Di seguito le FOTO della nuova maglia
- La Roma ha presentato la prima maglia per la stagione 2026/27. Il nuovo Home Kit reinterpreta in chiave moderna i colori della tradizione: la base è naturalmente rossa, con da dettagli gialli che richiamano l'identità storica del club.
- La maglia è un inno alla "Virtus" romana. "La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue il Club", si legge nel comunicato ufficiale.
- Sul petto è presente lo "Stemma della Tradizione", già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby con la Lazio vinto 1-0 il 6 aprile 2024. In questo stemma è ovviamente presente la lupa e l'acronimo ASR.
- Sul retro del girocollo è riportata la scritta "Con tutte le nostre forze". Nelle immagini pubblicate sullo store del club, è presente anche la scritta "La maglia ci unisce"
- In questa immagine fronte-retro si può notare la differenza tra il rosso più scuro di maniche e spalle e quello più vivace del corpo della maglia
- Anche calzoncini e calzettoni riprendono il design della maglia, mantenendo gli stessi colori e uno stile in linea con l'intero Kit.
- Anche la maglia della Roma Women, indossata da Alice Corelli, Manuela Giugliano e Giada Greggi, ha lo stesso design.