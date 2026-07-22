 Roma, la nuova maglia home 2026 2027. Foto | Sky Sport
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Roma, presentata la prima maglia per la stagione 2026-2027. Le FOTO

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I giallorossi hanno svelato l'Home Kit per la stagione 2026/27, realizzato in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas. La nuova maglia, che rispetta i colori della tradizione con una base rossa impreziosita da dettagli gialli, celebra la "Virtus" romana e presenta sul petto lo "Stemma della Tradizione". Sul retro del colletto c'è la scritta "Con tutte le nostre forze". Di seguito le FOTO della nuova maglia

TUTTE LE NUOVE MAGLIE: SERIE A - ESTERO

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