 Amichevoli Serie A, il programma e i risultati di oggi 26 luglio | Sky Sport
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Amichevoli Serie A, il programma e i risultati di oggi: la Roma sfida il Cannes

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Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A: ben sei squadre in campo oggi, 26 luglio. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe, match che sarà visibile su Sky. Alle 18.00 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia Civita Castellana e Napoli-Carrarese. La partita della squadra di Massimiliano Allegri sarà trasmessa in pay per view su Sky Primafila. Alle 18.30 toccherà a Frosinone-Ascoli, seguita alle 20.00 da Atalanta-Arezzo

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