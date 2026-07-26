Amichevoli Serie A, il programma e i risultati di oggi: la Roma sfida il Cannes
Domenica ricca di amichevoli per le squadre di Serie A: ben sei squadre in campo oggi, 26 luglio. Alle 16.30 l'Inter sfiderà il Karlsruhe, match che sarà visibile su Sky. Alle 18.00 sarà poi il turno di Cannes-Roma, Lazio-Flaminia Civita Castellana e Napoli-Carrarese. La partita della squadra di Massimiliano Allegri sarà trasmessa in pay per view su Sky Primafila. Alle 18.30 toccherà a Frosinone-Ascoli, seguita alle 20.00 da Atalanta-Arezzo
- Ore 16.30, BBBank Wildpark - Karlsruhe
- Seconda amichevole estiva per la squadra di Chivu, che dopo il 16-0 contro l'Aasen, si prepara a scendere in campo contro il Karlsruhe
- Ore 18.00, Training Center di Formello
- La squadra di Gattuso si prepara al primo vero test estivo della sua estate. Dopo la vittoria nella partita in famiglia contro la Primavera, infatti, i biancocelesti sfideranno la Flaminia Civita Castellana
- Ore 18.00, Dimaro
- Continua il ritiro estivo del Napoli a Dimaro. La squadra di Allegri, reduce dalla sconfitta contro l'Arezzo, vorrà riprendere subito a vincere, a partire proprio dalla sfida contro la Carrarese in programma oggi
- Ore 18.00, Stade Pierre de Coubertin, Cannes
- Terza amichevole estiva per la Roma di Gian Piero Gasperini, che è reduce da due vittorie nette per 6-0 contro la Primavera giallorossa e l'Asd Trastevere. Il prossimo avversario sarà invece il Cannes
- Ore 18:30, Stadio Centro d'Italia "Manlio Scopigno", Rieti
- Nuova importante amichevole per il Frosinone, impegnato contro l'Ascoli neopromosso in Serie B
- Ore 20.00, Centro sportivo "Bortolotti" di Zingonia
- A chiudere questa domenica di amichevoli ci penserà la squadra di Maurizio Sarri, impegnata nella delicata sfida contro l'Arezzo, che ha già battuto il Napoli a Dimaro